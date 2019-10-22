، الفيصلي لفض المنازعات: لماذا قمتم بدور "المفتي" في أمور فقهية ؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن اعتبرت غرامة التأخير في السداد ضد النصر "ربا"

أبدت إدارة نادي الفيصلي امتعاضها من تأييد مركز التحكيم لغرفة فض المنازعات في رفضه غرامة التأخير على نادي النصر في قضية انتقال اللاعبين حمد المنصور وسلطان الغنام وقالت في بيان:

أولاً: بما أن البت في القضية تم معتمداً على حكم فقهي فإننا نستغرب قيام غرفة فض المنازعات بدور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على القضية بأنها "ربا".

ثانياً: غرفة فض المنازعات قالت إن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة وإن الشريعة قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها ومن ضمنها الشروط المشتملة على ربا، عليه نوضح أن عقود اللاعبين لدى الفيصلي أصول.

ثالثاً: نأمل من الجهات المعنية في قطاع الرياضة صياغة مواد تمنع المماطلة في السداد لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية.

رابعاً: تعرض نادينا لظروف بسبب عدم السداد مما اضطره لبيع عقود عدد من لاعبيه.