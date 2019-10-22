السفارة في بيروت تعلن عدد السعوديين المغادرين من لبنان اليوم الإثنين

قالت السفارة السعودية في لبنان إن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الإثنين (90) مواطنا ومواطنة، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.

وأوضحت أن المسافرين 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية و47 على طيران الشرق الأوسط. وكانت سفارة المملكة في بيروت قد وضعت خطة لإجلاء المواطنين السعوديين من لبنان، وذلك في أعقاب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد حالياً.