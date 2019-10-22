الجهات المعنية بالباحة تباشر محاولة انتحار فتاة عشرينية

باشرت الجهات المعنية، اليوم الاثنين، محاولة فتاة عشرينية بمنطقة الباحة الانتحار. وقالت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل» إن الفتاة التي حاولت الانتحار بشرب مواد سامة، من جنسية عربية، مشيرةً إلى أنها ترقد الآن في مستشفى الملك فهد بالباحة في حالة خطرة.

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