“العيسى” مغردًا: يجب أن لا تمرَّ الاختبارات الوطنية مرور الكرام

قال رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، عبر حسابه على “تويتر”: إن نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم اليوم يجب أن لا تمرَّ مرور الكرام؛ فهي تتوافق مع نتائج الاختبارات الدولية التي أُجريت الأعوام الماضية، وتؤكد أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون المستوى المطلوب، وبعيدًا عن طموحات قيادتنا وتطلعات أبناء شعبنا الكريم. وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت اليوم في مقر المركز الوطني للقياس بالرياض نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتَي الرياضيات والعلوم. وتهدف الاختبارات الوطنية إلى تزويد المعنيين بالتعليم بمقياس صادق وعادل لنواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة في المواد الأساسية، وتشخيص نقاط القوة لتحسينها، ونقاط الضعف تمهيدًا لعلاجها، إضافة إلى تقديم توصيات لراسمي السياسة التعليمية، وقادة المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور.

وقد اختارت الهيئة الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط أسوة بالدراسات الدولية؛ وذلك لأن طلاب الصف الرابع أكثر قدرة على قراءة مواد الاختبار وتعليماتها وفهمها مقارنة بالطلاب في الصفوف الدنيا، كما أن اختبارات الصف الثاني المتوسط تقيس معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة من المراحل السابقة، واستعدادهم للمرحلة الثانوية. وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الاختبارات الوطنية التي طُبقت عام 2018م بلغ 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، كما أجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية. أما في الصف الثاني المتوسط فجمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائدًا وقائدة مدرسة متوسطة، وكان عدد أعضاء الفرق واللجان المشاركة في البرنامج 462 عضوًا من الجنسين، ووصل عدد الفرق الميدانية إلى 57 فريقًا.

وكشفت الهيئة أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين (الرابع الابتدائي والثاني المتوسط)، مع تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات. وأضاف العيسى تؤكد هذه النتائج على أن مستوى التحصيل في مدارس البنات أفضل من مدارس البنين، وهذا يتطلب البحث عن أسباب القصور في مدارس البنين بالذات. ‏ويسر هيئة تقويم التعليم والتدريب تقديم الدعم للباحثين للقيام بدراسات تربوية عميقة تشخص أسباب الخلل بعيداً عن الطروحات الإعلامية وقد حقق 52 % من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47 % من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44 % من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30 % من الطلاب.

أما في الصف الثاني المتوسط فقد حققت 46 % من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ 39 % من الطلاب. أما في العلوم فقد استوفت 46 % من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 30 % من الطلاب. وعن بعض العوامل التي تتعلق بالتعليم والتعلم يشير تقرير الاختبارات الوطنية 2018م إلى العلاقة الإيجابية بين التحاق الطلبة بالروضة أو التمهيدي ومستوى تحصيلهم في الصف الرابع الابتدائي، كما لوحظ تدني أداء الطلاب الذين أعادوا سنة دراسية مقارنة بأداء أقرانهم الذين لم يعيدوا أي سنة دراسية، إضافة إلى وجود علاقة سلبية بين الغياب والتأخر عن الحضور للمدرسة، ومستوى التحصيل الدراسي، وأن زيادة عدد مرات الغياب والتأخر لها تأثير سلبي في مستوى تحصيل الطلبة.