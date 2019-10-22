رئيس هيئة الأركان العامة: القوات المسلحة تتصدى بفخر لكافة تهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة -صور وفيديو...

أكّد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، في كلمة له بمؤتمر الأمن والدفاع المقام في الرياض اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها بالمنطقة. وأفاد الرويلي بأن المملكة تتطلّع إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم الجهود في حماية المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعياً الجميع لتعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكافة التهديدات الإيرانية.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على حوالي (%30) من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته (%20) من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل (%4) من الناتج القومي العالمي . يذكر أن المؤتمر شارك فيه رؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و”مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان”.
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