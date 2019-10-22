صور.. وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد “دغريري”

أدى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله المديميغ عقب صلاة عصر اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن دغريري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

ونقل وكيل إمارة منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان ونائبه لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد دغريري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.