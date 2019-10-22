“المرور” يوضح الغرامة المقررة على “وضع ستائر في السيارات”

أوضح المرور السعودي أن وضع الستائر في السيارات مخالفة يُوجب تطبيق الغرامة وفقًا لنظام المرور. جاء ذلك ردًّا على استفسار تلقاه المرور السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قيل فيه: «هل يتم فرض مخالفة على استخدام الستائر في السيارة نهارًا؟». وقال المرور السعودي: «إن وضع الستائر مخالفة مرورية وفقًا لجدول المخالفات رقم 2 فقرة 10، التي تنص على وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق، وغرامتها من 150 إلى 300 ريال».

وينص نظام المرور على الضوابط المطلوبة في المركبات، بحيث «يُحظر إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة، دون تصريح سابق من الجهة المختصة». كما يراعى، في حالة إجراء أي تعديل على المركبات، تقديم طلب بهذا الشأن من مالك المركبة، على أن يتوافق التعديل المراد إجراؤه مع نظام المرور ولائحته. ويحال طلب التعديل إلى هيئة المواصفات والمقاييس السعودية؛ لمعرفة مدى إمكانية إجراء التعديل، على أن تتولى إدارة المرور منح التصاريح الخاصة بإجراء التعديلات المطلوبة في المركبات، واجتياز المركبة للفحص الدوري بعد إجراء التعديل.