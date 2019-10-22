بالصور.. محافظ ضمد يفتتح مركز الرعاية الصحية بالجهو

افتتح محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق مركز الرعاية الصحية الأولية بالجهو، الذي يأتي ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية المستحدثة بالمنطقة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال افتتاح المركز، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الشقيري سمير الغامدي؛ حيث أجروا جولة داخل المبنى الذي يضم عيادة الأسنان والأمراض المزمنة والعيادة العامة وقسم المختبر والتعقيم والضماد، وعيادات التحصينات والطفل، والتثقيف الصحي، والأمومة. واستمع المحافظ لشرح مفصل عن آلية العمل في هذه الأقسام والعيادات.

وأكد المدير العام لصحة جازان أن تشغيل المركز الصحي، يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الصحة على ترجمة اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية في أماكن وجودهم إلى واقع عملي، مؤكدًا حرص ولاة الأمر وسعيهم الدائم لتقديم وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات صحية ورعاية مميزة.

وحثَّ النجمي العاملين بالمركز على مضاعفة الجهد والسعي إلى تقديم خدمات صحية جيدة للأهالي، والاهتمام بمرضى الأمراض المزمنة، متقدمًا بالشكر إلى جميع من ساهم في افتتاح المركز الصحي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.