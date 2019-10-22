«الجوازات» توضح شروط وأحكام خدمة تمديد الزيارة التجارية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط وأحكام خدمة تمديد الزيارة التجارية.
وأضافت المديرية -بإنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن شروط تمديد الزيارة التجارية تتضمن، أن يتبقى في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل عند التمديد، ولا يتعدى على انتهائها ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا.
وتابعت «الجوازات» أنه يُسمح بالتمديد إلكترونيًّا لمرة واحدة فقط، على أن يكون الزائر متواجدًا داخل المملكة، مع سداد رسوم التمديد المقررة، وسريان جواز الزائر وقت عملية التمديد، وأن يكون كل من طلب التأشيرة والزائر على قيد الحياة.
كما تتضمن شروط خدمة تمديد الزيارة التجارية، ألا يكون على الزائر مخالفات مرورية غير مدفوعة، مع احتساب مدة التمديد من تاريخ الدخول إلى المملكة.
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