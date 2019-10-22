وظائف المعلمين بمأمن من تهديدات الذكاء الاصطناعي

توقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «ماكينزي» أن يكون العاملون في قطاع التعليم الأقل عرضة لفقدان وظائفهم لصالح الروبوتات مقارنة مع باقي القطاعات، حيث جاء قطاع الإقامة وخدمات الأطعمة على رأس القطاعات التي ستتأثر وظائف العاملين فيها نتيجة حلول الروبوت محل الإنسان، فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الثانية ثم قطاع التصنيع في المرتبة الثالثة. إلى ذلك كشفت نتائج دراسة حديثة عن وجود العديد من التحديات التي تواجه استخدام ما يُعرف بالروبوت الاجتماعي في التعليم والتدريس، وذلك من خلال مراجعة نتائج أكثر من 100 بحث ودراسة تم إجراؤها مؤخرا في هذا الصدد.

أقل فاعلية

خلصت الدراسة التي أجراها فريق يتألف من باحثين بجامعات «جنت» في بلجيكا، و«بلايموث» بالمملكة المتحدة، و«يال» بالولايات المتحدة الأميركية، و«تسوكوبا» باليابان، إلى أنه على الرغم من قيام الروبوتات الاجتماعية بدور فعال في عملية التدريس، إلا أن ذلك يكون في نطاق محدود ومقتصرا على بعض الموضوعات الدراسية؛ إذ إنها تعجز عن تدريس الكثير من الموضوعات الدراسية بالفاعلية ذاتها.

قدرات محدودة

تشدد الدراسة على أن الدور الفعال للروبوتات الاجتماعية في التدريس بقدراتها الحالية يقتصر على تعليم اللغات والرياضيات، وتحديدا في موضوعات معينة كالكلمات والاصطلاحات والكتابة والأعداد الأولية، وأنه يمكنها فقط أن تؤدي دورا مساهما في تعليم الأطفال والطلاب الصغار وزيادة فاعلية نواتج العملية التعليمية.

عوائق تقنية

تُرجع الدراسة السبب الرئيسي في ذلك إلى بعض العوائق التقنية لدى الروبوتات، مما يتسبب في محدودية قدراتها على التفاعل بشكل كامل مع المتعلمين؛ إذ إن قدرات الروبوت على تعرُّف حديث البشر لا تزال محدودة بعض الشيء، مما يجعلها غير قادرة على تعرُّف ما ينطقه الأطفال من كلمات خاصة مع عدم قدرتهم على نطق الكلمات والحروف نطقا صحيحا في سن مبكرة. بالإضافة إلى ذلك فإن مستوى الذكاء الاصطناعي الحالي للروبوتات يحد من قدراتها على إدراك أقوال الطلاب وأفعالهم بشكل كامل، بجانب التصرف والتفاعل مع الطلاب على أكمل وجه بغرض تعليمهم وتوجيههم.

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الروبوت لن يحل مكان المعلم

لذا فقد انتهت نتائج الدراسة إلى أن الروبوتات الاجتماعية لن تحل محل العنصر البشري من معلمين ومربيين في مجال التعليم في المستقبل القريب، وأنه على الرغم من فاعليتها في تدريس بعض الموضوعات الدراسية فسيقتصر استخدامها على أدوار مساعدة المعلمين فقط.

التحديات والعوائق

تشير الدراسة إلى أن استخدام الروبوتات في التدريس يواجه العديد من المشكلات والتحديات حاليا، «من أهمها زيادة تنوع الطلاب بالفصول واختلاف قدراتهم، مما يخلق حاجة إلى طرق للتدريس تراعي الفروق الفردية، لكن ضعف الميزانيات الموجهة للتعليم يحول دون ذلك».

تدريس شخصي

لفتت الدراسة إلى أنه يمكن للروبوتات توفير تدريس شخصي موجه للفرد، ويمكنني تخيل أن الفصل الدراسي في المستقبل يضم عددا من الروبوتات يقومون بمساعدة الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم، أو الذين يرغبون في تعلم المزيد.