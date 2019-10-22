أمير جازان: النقل العام ينمي الاستثمارات

رأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

وافتتح أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية شكر خلالها القيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات للنقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها ومن ضمنها حاضرة منطقة جازان.

حرص واهتمام

نوه الأمير محمد بن ناصر بما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام ومتابعة في كل ما يدفع بعجلة التنمية ويضمن استمراريتها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني إستراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي الحثيث لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في التنمية.

استعراض التوصيات

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أوضح أمين عام مجلس المنطقة عبدالرحمن محمد عبدالحق، أن المجلس سيناقش في دورته الحالية في دورة انعقاده الحالية عددا من الموضوعات، ومنها: استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية.

تهنئة

هنأ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر مدير جامعة جازان مرعي القحطاني ووكلاء الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك خلال استقباله لهم أمس.