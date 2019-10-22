وافتتح أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية شكر خلالها القيادة الرشيدة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات للنقل العام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها ومن ضمنها حاضرة منطقة جازان.
حرص واهتمام
نوه الأمير محمد بن ناصر بما توليه القيادة الرشيدة من حرص واهتمام ومتابعة في كل ما يدفع بعجلة التنمية ويضمن استمراريتها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني إستراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي الحثيث لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة في التنمية.
استعراض التوصيات
أوضح أمين عام مجلس المنطقة عبدالرحمن محمد عبدالحق، أن المجلس سيناقش في دورته الحالية في دورة انعقاده الحالية عددا من الموضوعات، ومنها: استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية.
تهنئة
هنأ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر مدير جامعة جازان مرعي القحطاني ووكلاء الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك خلال استقباله لهم أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان: النقل العام ينمي الاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.