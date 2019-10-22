انطلاق مهرجان الصغار بمشاركة 12 إدارة تعليمية



أطلق محافظ القنفذة فضا بين البقمي، أمس، وبحضور مدير التعليم محمد الزاحمي، المهرجان الرابع للصغار، بمشاركة 12 إدارة تعليمية بمختلف مناطق المملكة. وتشارك بالمهرجان الذي يستمر خمسة أيام إدارات: القنفذة «المستضيفة»، رجال ألمع، عفيف، جدة، صبيا، النماص، جازان، الطائف، الليث، مكة المكرمة، محايل عسير، المخواة، ويتخلل المهرجان العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية، إضافة إلى المنافسات الرياضية التي تستمر طيلة أيام المهرجان. وبين مدير التعليم محمد الزاحمي في كلمته أن الرياضة باتت رسالة واضحة للجميع بأنها صحة للأبدان، وأن كمال الأجسام بات جزءا لا يتجرأ من ثقافة بناء الإنسان صحياً وفكرياً وثقافيا. فيما أعلن محافظ القنفذة تدشين انطلاقة البرنامج، مرحبا بجميع الوفود المشاركة من مختلف المناطق والمحافظات في غادة الجنوب القنفذة.

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