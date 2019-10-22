تنمية تبوك تطلق برنامج إدارة الأزمات والمخاطر

23:55 الاثنين 21 أكتوبر 2019 جانب من المؤتمر الصحفي بمقر الفرع (دوت الخليج) أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد الحربي أن البرنامج التوعوي الذي أطلقه الفرع ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية تحت عنوان «إدارة المخاطر والأزمات» سيناقش عددا من المحاور المهمة في مجال إدارة المخاطر الشاملة لاسيما مخاطر السيول والحرائق والزلازل، مبينا أن البرنامج يستهدف مسؤولي الأمن والسلامة في القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية بالمنطقة، إضافة إلى المجتمع المحلي. وأوضح الحربي أن البرنامج سيتطرق إلى كيفية إدارة المخاطر من وجهة نظر علمية كخطر الحرائق والسيول والزلازل وعلاقتها بثقافة الإدارة الصحيحة لمثل هذه الأزمات، وقال «سيقام بعد غد في أحد المراكز التجارية فعالية مجتمعية تتخللها ندوة توعوية، كما ستقام يوم الأحد القادم ورشة عمل وذلك في أحد الفنادق، وسيختتم البرنامج أعماله بدورة تدريبية تستمر 3 أيام».



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