التقويم: تدني نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية

فيما كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، في مادتي الرياضيات والعلوم، معلنة تدنيهم عن الأداء بشكل عام، أكد رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أن الهيئة تعمل بشراكة دائمة مع وزارة التعليم لضمان عمليات التحسين والتطوير لمخرجات التعليم في المملكة، وستراقب أثر التعديلات الجديدة للوزارة في آلية التقويم المستمر للطلاب.

نتائج الاختبارات الوطنية

بينت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس، لإعلان نتائج الاختبارات الوطنية، أن تلك الاختبارات هدفت إلى تزويد المعنيين بالتعليم بمقياس صادق وعادل لنواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة في المواد الأساسية، وتشخيص نقاط القوة؛ لتحسينها وتلافي نقاط الضعف؛ تمهيدا لعلاجها، إضافة إلى تقديم توصيات لراسمي السياسة التعليمية، وقادة المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور.

حل سحري

أشار حسام زمان إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك حل سحري لمعالجة تدني التحصيل لدى الطلاب، مبينا أنها مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية بالتعليم في المملكة من خلال مشاركة وتعاون صناع السياسات التعليمية وتصميم البرامج الموجهة لذوي التحصيل المنخفض، إضافة إلى تطوير أداء المعلمين والمعلمات.

أداء الطلاب والطالبات

فيما يتعلق بأداء طلاب وطالبات الصف الرابع؛ فقد حققت 52% من طالبات الصف الرابع معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ 47% من الطلاب في مادة الرياضيات، بينما في العلوم استوفت 44% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ30% من الطلاب، ولفتت الهيئة إلى أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين «الرابع الابتدائي، والثاني المتوسط».

الرياضيات والعلوم

أما في الصف الثاني المتوسط، فقد حققت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان في مادة الرياضيات مقارنة بـ39% من الطلاب، أما في العلوم فقد استوفت 46% من الطالبات معيار الحد الأدنى من الإتقان مقارنة بـ30% من الطلاب.

اختيار الصف الدراسي

أشارت الهيئة إلى أنها اختارت الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط أسوة بالدراسات الدولية، وذلك لأن طلاب الصف الرابع أكثر قدرة على قراءة مواد الاختبار وتعليماتها وفهمها مقارنة بالطلاب في الصفوف الدنيا، كما أن اختبارات الصف الثاني المتوسط تقيس معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة من المراحل السابقة، واستعدادهم للمرحلة الثانوية.

المشاركون في الاختبارات

أوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الاختبارات الوطنية التي طُبقت عام 2018 بلغ 27984 طالبا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، كما أجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلما ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية، أما في الصف الثاني المتوسط فجمعت البيانات من 30157 طالبا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلما ومعلمة، و780 قائدا وقائدة مدرسة متوسطة، وكان عدد أعضاء الفرق واللجان المشاركة في البرنامج 462 عضوا من الجنسين، ووصل عدد الفرق الميدانية إلى 57 فريقا.

التحاق الطلبة بالروضة

عن بعض العوامل التي تتعلق بالتعليم والتعلم، يشير تقرير الاختبارات الوطنية 2018، إلى العلاقة الإيجابية بين التحاق الطلبة بالروضة أو التمهيدي ومستوى تحصيلهم في الصف الرابع الابتدائي، كما لوحظ تدني أداء الطلاب الذين أعادوا سنة دراسية مقارنة بأداء أقرانهم الذين لم يعيدوا أي سنة دراسية، إضافة إلى وجود علاقة سلبية بين الغياب والتأخر عن الحضور للمدرسة وبين مستوى التحصيل الدراسي، وأن زيادة عدد مرات الغياب والتأخر لها تأثير سلبي على مستوى تحصيل الطلبة.

سلوكيات سلبية

في الإطار رصدت الهيئة انتشار بعض السلوكيات السلبية بين الطلاب والطالبات التي تعزز من ضعف عملية التحصيل الدراسي، وقدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب عددا من التوصيات لراسمي السياسة التعليمية، والمعلمين والمعلمات، وقائدي المدارس، وأولياء الأمور.

تطوير التقويم المستمر

عن القرار الأخير لوزارة التعليم باعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لبعض المقررات، أكد الدكتور حسام زمان، بأن هيئة تقويم التعليم ستراقب عن كثب هذه القرارات والتعديلات الرامية لتحسين مخرجات الطلاب، ومنها القرار الأخير الخاص بالتقويم المستمر، حيث تؤيد الهيئة هذه التوجهات وستتابع آثارها على مخرجات الطلاب من خلال وسائل القياس التي لديها.

إحصاءات

انتشار بعض السلوكيات لدى طلاب الصف الرابع الابتدائي

- ضعف الاهتمام بالقراءة

17 % من الطلاب لديهم ضعف الاهتمام بالقراءة

- كثرة الغياب

52 % من الطلاب يغيبون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

- انتشار التأخر الصباحي

57 % من الطلاب يتأخرون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

- وجود التنمر

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20 % من الطلاب يتم التنمر عليهم

انتشار بعض السلوكيات لدى طلاب الصف الثاني المتوسط

- ضعف الاهتمام بالقراءة

25 % من الطلاب لديهم ضعف الاهتمام بالقراءة

- كثرة الغياب

59 % من الطلاب يغيبون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

- انتشار التأخر الصباحي

59 % من الطلاب يتأخرون مرة واحدة في الأسبوع على الأقل

- وجود التنمر

10 % من الطلاب يتم التنمر عليهم.

أبرز مراحل الخط الزمني للائحة تقويم الطالب

1419 تطبيق التقويم المستمر للصفوف الأولية «الأول والثاني والثالث الابتدائي»

1426 تطبيق التقويم المستمر للصفوف العليا «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»

1441 تطبيق التقويم المستمر والختامي للصفوف من الثالث وحتى السادس.

التقويم الصفي لطلاب الابتدائية

قبل

ـ مستمر طوال العام

ـ غير مبني على اختبار ختامي

ـ شامل جميع صفوف المرحلة الابتدائية

الآن

ـ يقوّم الطالب في الصفين الأول والثاني تقويما مستمرا لجميع المواد وفق مستويات الإتقان

ـ يقوّم التحصيل الدراسي للطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس تقويما مستمرا وختاميا.

ـ يكون تقويم أداء الطالب من الثالث وحتى السادس تقويما مستمرا وختاميا في العلوم الشرعية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والوطنية

ـ يكون تقويم أداء الطالب من الثالث وحتى السادس تقويما مستمرا في بقية المواد

ـ تخصيص 100 درجة لكل المواد التي يكون التقويم فيها مستمرا وختاما، حيث تخصص 20 درجة لأعمال السنة، و30 درجة للاختبارات التحريرية في نهاية الفصل

ـ يعقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق من المواد الدراسية 50 % من النهاية الصغرى أو النسبة الشرطية في الفصل الثاني وهي 20 %.