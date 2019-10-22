3 نوفمبر بداية المرحلة الثالثة للسعودية بالمطار الجديد

تبدأ المرحلة السادسة والأخيرة في الـ20 من ديسمبر 2019 وتشمل جوانج زاو، جاكرتا، كولومبو، دكا، واشنطن، إسلام آباد، نيويورك، كراتشي، كوالالمبور، لوس أنجلوس، لاهور، لندن، مانشستر، المدينة المنورة، المالديف، مانيلا، موريشيوس، ملتان، بيشاور، الرياض، سنغافورة، أديس أبابا، الجزائر، باريس، الدار البيضاء، دبي، مدريد، بور تسودان. أما بالنسبة لموعد انتقال رحلات الخطوط السعودية الداخلية المتبقية فقط فهو منتصف نوفمبر الجاري «الدمام - القصيم» و10 ديسمبر 2019 «المدينة المنورة - الرياض».
انتقال تدريجي
يذكر أنه بدأ مطار الملك عبدالعزيز الجديد «الصالة 1» في تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية، ليصل مجموع الوجهات 21 وجهة داخلية، و7 وجهات دولية، حيث سبق وأن تم الإعلان عن وجهات من قبل، هي أبوظبي والمنامة ومسقط.
نقل
سيكون النقل من المطار القديم بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2019 الحالي، والبدء تم لرحلات الخطوط السعودية وفي المرحلة الأخيرة للرحلات البعيدة «أوروبا وأميركا».
أما رحلات خطوط النقل الأخرى فستبدأ النقل إلى المطار الجديد نهاية العام 2019، بينما سيتم النقل من الصالة الأجنبية لشركات الخطوط الأجنبية خلال الربع الأول من 2020، وبعد ذلك يكون قد اكتملت عملية النقل تماما للصالة رقم 1 في المرحلة الحالية، وهناك مراحل أخرى حيث يوجد صالة رقم 2 ورقم 3، حتى تصل الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد 100 مليون مسافر سنويا.
المرحلة الثالثة
3 نوفمبر 2019 بـ7 وجهات
المرحلة الرابعة
15 نوفمبر 2019 بـ7 وجهات
المرحلة الخامسة
10 ديسمبر 2019 بـ12 وجهة
المرحلة السادسة
20 ديسمبر 2019 بـ28 وجهة
الرحلات الداخلية المتبقية
15 نوفمبر
الدمام - القصيم
10 ديسمبر 2019
المدينة المنورة - الرياض
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