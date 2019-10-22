محافظ خميس مشيط ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القحطاني

قام محافظ خميس مشيط، خالد عبدالعزيز بن مشيط، بنقل التعازي إلى ذوي شهيد الواجب، الجندي أول جار الله هادي مبارك القحطاني، ونقل فيها تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، إلى أسرة الشهيد الذي استشهد بالحد الجنوبي في مهمة رسمية. ورافق المحافظ مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبوملحة، ومديرو الجهات الأمنية. وقال ابن مشيط «أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدا يؤدي مهامه وواجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعا فداء لهذا دوت الخليج، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة، هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم». من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء.



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