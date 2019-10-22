تعليم صبيا يحصد جوائز تَمَكُّن

حققت إدارة تعليم صبيا المراكز الأولى في 3 فئات ضمن برنامج التمكين الاجتماعي الذي أُقيم بمحافظة عنيزة مؤخراً، وهي فئة الطالب والمعلم والإدارة التعليمية، حيث فاز في فئة الطالب محمد حسن غشام، وفازت ثانوية كرامة الأحمر في فئة المدارس، وفي فئة إدارات التعليم حققت إدارة تعليم صبيا المستوى الذهبي في جائز ة التمكين الاجتماعي. واستضافت إدارة تعليم محافظة عنيزة فعاليات برنامج التمكين الاجتماعي «تَمَكُّن»، بحضور ممثلي 47 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك على مدى خمسة أيام. ويعد البرنامج أحد البرامج الجديدة والمبتكرة التي تشرف عليها وزارة التعليم ممثلةً بالنشاط الطلابي الاجتماعي.



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