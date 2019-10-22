أمير المدينة يطلع على برنامجّي سكني والإسكان التنموي

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على أولوية تسليم أراض ومنتجات وزارة الإسكان لأهالي المحافظات والمُدن الصغيرة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية، وتنظيم البناء بما يُعزز الهوية البصرية فيها، ونوه خلال لقائه مع وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعدد من مسؤولي الوزارة بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلة في برنامجّي «سكني» و«الإسكان التنموي»، لتمكين الأسر بالمنطقة من التملّك السكني واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم. وشدد أمير منطقة المدينة على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاعات غير الربحية والتي وصل عددها إلى أكثر من 17 جمعية خيرية لمعرفتها بأحوال ومتطلبات الأهالي. واستعرض اللقاء خُطط الوزارة، حيث وفرّت الوزارة خلال الفترة الماضية ضمن برنامج «سكني» أكثر من 48 ألف خيار سكني على مستوى المنطقة، تشمل 6573 وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء تتوزع في 4 مواقع وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، و33 ألف أرض مجانية تتوزع في عدة مخططات اكتمل تطويرها وأخرى تحت التطوير، إضافة إلى 8400 قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية جاهرة وكذلك للبناء الذاتي.



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