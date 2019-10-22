أكثر من 43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون

بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران خلال العام الماضي 43399 مستفيدا، حيث راجع عيادات البصريات 18023 حالة فيما راجع عدد 25376 أطباء العيون في المركز وبنسبة ارتفاع 107% عن العام الذي سبقه، حيث سجلت أعداد المراجعين 20903 مراجعين. وأوضحت الصحة في نجران أنه تم إجراء 1986 عملية جراحية خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع 45 % الذي سبقه، حيث أجريت فيه 1374 عملية. كما تم إجراء 1205 عمليات تصحيح للنظر في العام 1440 بنسبة ارتفاع 41 %عن العام الذي سبقه حيث تم تسجيل 875 عملية تصحيح للنظر. وأبانت أن تطبيق برنامج أداء الصحة في مستشفى الملك خالد بنجران أسهم في ارتفاع نسبة المستفيدين من خدمات المركز وتقليص فترة انتظار المواعيد في العيادات إلى 20 يوما وبمتوسط 23 يوم انتظار للحصول على العملية الجراحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في مركز العيون شملت توسعة المركز وزيادة عدد غرف العيادات للأطباء وأخصائي البصريات، كما تم تزويد المركز بأجهزة حديثة ونوعية تساهم في تقديم خدمة طبية أفضل واستقطاب كوادر طبية مؤهلة في تخصصات مختلفة للعيون وزيادة عدد 16 عيادة تخصصية للأطباء أسبوعيا ليصبح العدد 40 عيادة أسبوعيا.



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