طائرة أم الركب بدأت تتعافى

قامت أمانة منطقة عسير بترسية مشروع الطائرة الحلم مشروع «سما أبها» على مساحة 27 ألف م2، وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن المشروع سيجد أصداء كبيرة نظرا لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم «حلم أبها» بشكل فعلي، نظرا لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية، ومعمارية مميزة، ومنها شاليهات، ومول تجاري ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية، فيما سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع، كما سيتم تحويل الطائرة إلى مطعم، إضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص، كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.

مشروع مطعم الطائرة

لفت الحميدي إلى أن مشروع مطعم الطائرة خرج من كونه مشروعا لمطعم ليصبح من أضخم المشاريع السياحية، والاستثمارية التي تطل من جبال أبها لكي يستحق أن يكون معلما سياحيا.

وأضاف أن أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار طرحت موقع سما أبها «الطائرة» بمدينة أبها في مزايدة عامة وذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام «سياحي وترفيهي وتجاري»، مؤكدا أن هذا المشروع حظي بدعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي.

19 موقعا

شرعت أمانة عسير في العمل بمشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة بأبها «سفلتة وأرصفة المراكز الإدارية» في مواقع مختلف بقيمة إجمالية بلغت 16.949.022 ريالا، وأوضح أمين منطقة عسير أن أعمال السفلتة شملت عدة مخططات وقرى موزعة على كافة مدينة أبها. وقال الحميدي «إن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لإنهائها وفقا للعقود المعتمدة»، مشددا أن الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة، لافتا إلى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم، والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير في ظل دعم ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.

مارس 2014 وصلت الطائرة جامبو 747 لأبها قادمة من المدينة المنورة.

Advertisements

14 يوما استغرقت الرحلة.

مليونا ريال تكلفة عملية النقل.

يوليو 2014 أعلنت أمانة عسير عن مسح للموقع لإقامة مشروع المطعم.

فبراير 2015 ترسية مشروع مطعم الطائرة بأبها بـ25 مليون ريال.

2017 الإعلان عن تعثر المشروع لمشكلة مالية وعدم تأهل المقاول المنفذ.