المياه تطلق خدمات إلكترونية في 20 محافظة بالرياض

تطلق شركة المياه الوطنية الإثنين المقبل 28 أكتوبر 2019 حزمة من الخدمات الإلكترونية في 20 مدينة ومحافظة تتبع للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض، وذلك بهدف تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي لتطوير البنية التحتية للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة تباعاً.

وأوضحت الشركة أن المحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية شملت المحافظات الشرقية، وتتضمن «الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق»، والمحافظات الشمالية التي تضم «المجمعة وحريملاء وثادق والزلفي ورماح والغاط»، إضافة إلى المحافظات الغربية وهي «شقراء والدوادمي والقويعية والمزاحمية وضرماء وعفيف ومرات».

نقلة نوعية

أكدت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية يعد نقلةً نوعيةً في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، موجهةً الدعوة إلى جميع العملاء والمستفيدين في جميع محافظات الرياض للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرة إلى أن الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بمحافظات منطقة الرياض ستكون عبر الفرع الإلكتروني للشركة الذي سيقدم جميع الخدمات للعملاء على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظات، مؤكدة أن الخدمات تتضمن إمكانية التسجيل والدخول وإضافة حساب آخر، وطلب توصيلة جديدة للعقار، وإنشاء طلب إضافة حسابات العقارات المستأجرة، وتعديل اسم المالك في حالة ارتباط الفاتورة بمالك سابق، واستعراض جميع تفاصيل الفواتير، وخدمة الفاتورة الإلكترونية، واستعراض كل تفاصيل عمليات الفوترة، إضافة إلى خدمة استعراض معدلات الاستهلاك الشهرية، وأحقية الاعتراض على ارتفاع الفاتورة، وخدمة طلب التقسيط، وخدمة شكوى انقطاع المياه أو التسرب العداد أو الشبكة، وخدمة الحاسبة التفاعلية.

تغيير حسابات

قالت الشركة إنه «سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في محافظات منطقة الرياض، لذلك يجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمة عنهم».