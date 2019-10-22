الحزام الدائري تنقصه الصيانة

تنتشر الحفر الأسفلتية والتشققات بمدخل طريق الطائف للحزام الدائري في مدينة أبها، مما يعرض السيارات خاصة الصغيرة منها إلى الأذى، مما يتطلب ضرورة صيانة الطريق بصفة دورية. (تصوير: ماجد آل نازح)



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