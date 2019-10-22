السعودية اليوم / بلدية صوير تنفذ حملة لتنظيف وصيانة مجاري السيول استعداداً لموسم الأمطار



صوير 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية صوير حملة لتنظيف وصيانة مجاري السيول و شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول استعداداً لموسم الأمطار.

وأوضح رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة أن الحملة تأتي في إطار سعى البلدية إلى أخذ التدابير الضرورية و اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين خلال موسم الأمطار ، مؤكداً ضرورة عدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية والسيول ، مطالبًا الجميع بالتعاون لما فيه مصلحة الوطن و المواطن .

//انتهى//

23:34ت م

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