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2019-10-22 خالد بن سلمان يبحث التعاون الإستراتيجي والعسكري مع وزير الدفاع الأمريكي متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.

كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.







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