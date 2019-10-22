، أسعار النفط تهبط نحو 1% وسط دلائل على استمرار وفرة المعروض العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع قلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم

انخفضت أسعار النفط نحو واحد في المئة يوم أمس الاثنين وسط دلائل على استمرار وفرة المعروض العالمي من الخام، فضلاً عن بواعث قلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 46 سنتًا، أو 0.77 في المئة؛ لتبلغ عند التسوية 58.96 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتًا، أو 0.87 في المئة؛ لتغلق عند 53.31 دولار للبرميل.



وقال فيل فلين، كبير محللي الطاقة في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: "المتعاملون ما زالوا يراهنون على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهم مقتنعون بأن هذا سيؤدي إلى وفرة في المعروض من النفط".النفط الصين فيل فلين