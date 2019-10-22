، فيديو السقوط والعربة: حدثان في لحظة.. و"معجزة" تنقذ حياة طفل ،

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برحمة من الله وقع حدثان في لحظة واحدة، حين سقط طفل هندي في الثالثة من عمره من الطابق الثاني أثناء مرور سيارة مكشوفة السقف؛ ليهبط على مقعدها، وينجو من الموت.
وكان الطفل بارف جاين يلعب في شرفة الطابق الثاني حين سقط من ارتفاع عشرة أمتار، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".
وحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في بلدة تيكاماجار بولاية ماديا براديش الهندية.
ويُظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل في عربة صغيرة، كانت تسير في الشارع.
والمذهل في الحادثة أن سقوط الطفل تزامن بشكل تام مع مرور العربة؛ وهو ما يعني أن كارثة كانت ستقع لو مرّت المركبة في لحظة محددة.
وقام السكان والسائق بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع، ثم جرى اصطحابه إلى المستشفى لأجل إجراء فحوص، لكن سرعان ما جرى إخراجه بعدما تم التأكد أنه لم يُصَب بأي جروح.
وقدمت عائلة الطفل شكرًا حارًّا للسائق، وذكرت صحف محلية أنها كافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه بعدما كان سببًا في إنقاذ فلذة الكبد.
فيديو السقوط والعربة: حدثان في لحظة.. و"معجزة" تنقذ حياة طفلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21
برحمة من الله وقع حدثان في لحظة واحدة، حين سقط طفل هندي في الثالثة من عمره من الطابق الثاني أثناء مرور سيارة مكشوفة السقف؛ ليهبط على مقعدها، وينجو من الموت.
وكان الطفل بارف جاين يلعب في شرفة الطابق الثاني حين سقط من ارتفاع عشرة أمتار، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".
وحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في بلدة تيكاماجار بولاية ماديا براديش الهندية.
ويُظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل في عربة صغيرة، كانت تسير في الشارع.
والمذهل في الحادثة أن سقوط الطفل تزامن بشكل تام مع مرور العربة؛ وهو ما يعني أن كارثة كانت ستقع لو مرّت المركبة في لحظة محددة.
وقام السكان والسائق بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع، ثم جرى اصطحابه إلى المستشفى لأجل إجراء فحوص، لكن سرعان ما جرى إخراجه بعدما تم التأكد أنه لم يُصَب بأي جروح.
وقدمت عائلة الطفل شكرًا حارًّا للسائق، وذكرت صحف محلية أنها كافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه بعدما كان سببًا في إنقاذ فلذة الكبد.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
11:46 PM
هبط على مقعد سيارة مكشوفة.. وشاء الله أن ينجو من الموت
برحمة من الله وقع حدثان في لحظة واحدة، حين سقط طفل هندي في الثالثة من عمره من الطابق الثاني أثناء مرور سيارة مكشوفة السقف؛ ليهبط على مقعدها، وينجو من الموت.
وكان الطفل بارف جاين يلعب في شرفة الطابق الثاني حين سقط من ارتفاع عشرة أمتار، حسب موقع " سكاي نيوز عربية".
وحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في بلدة تيكاماجار بولاية ماديا براديش الهندية.
ويُظهر الفيديو لحظة سقوط الطفل في عربة صغيرة، كانت تسير في الشارع.
والمذهل في الحادثة أن سقوط الطفل تزامن بشكل تام مع مرور العربة؛ وهو ما يعني أن كارثة كانت ستقع لو مرّت المركبة في لحظة محددة.
وقام السكان والسائق بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع، ثم جرى اصطحابه إلى المستشفى لأجل إجراء فحوص، لكن سرعان ما جرى إخراجه بعدما تم التأكد أنه لم يُصَب بأي جروح.
وقدمت عائلة الطفل شكرًا حارًّا للسائق، وذكرت صحف محلية أنها كافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه بعدما كان سببًا في إنقاذ فلذة الكبد.
، فيديو السقوط والعربة: حدثان في لحظة.. و"معجزة" تنقذ حياة طفل ،
المصدر : الخليج 365
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