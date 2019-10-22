محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات السعودية - الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري بين البلدَيْن التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات. 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 12:21 AM استعرضا العلاقات السعودية - الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري بين البلدَيْن Advertisements خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ويبحثان الدفاع عن المصالح المشركة ضد أي تهديدات خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ويبحثان الدفاع عن المصالح المشركة ضد أي تهديدات التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات. الكلمات المفتاحية ، خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ويبحثان الدفاع عن المصالح المشركة ضد أي تهديدات ،

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