الارشيف / اخبار السعوديه

قصة سعودي صمم جهازًا لعلاج الأورام السرطانية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم قصة سعودي صمم جهازًا لعلاج الأورام السرطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-21

قصة سعودي صمم جهازًا لعلاج الأورام السرطانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح الطبيب السعودي محمد القحطاني في تصميم جهاز لعلاج الأورام السرطانية.

Advertisements

وكشف القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، خلال حديثه إلى “برنامج يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن جهازه الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فعاليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة.

وأضاف: أن فكرة جهازي لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم عند إحدى شقيقاتي؛ مما دفعني للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها.

وتابع: الجهاز أثبتت فعاليته من مركز أبحاث السرطان البريطاني، وهناك رسم توضيحي يؤكد فعاليته وقطع الخلايا السرطانية بسلاسة.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة سعودي صمم جهازًا لعلاج الأورام السرطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا