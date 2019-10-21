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قصة سعودي صمم جهازًا لعلاج الأورام السرطانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح الطبيب السعودي محمد القحطاني في تصميم جهاز لعلاج الأورام السرطانية.
وكشف القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، خلال حديثه إلى “برنامج يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن جهازه الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فعاليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة.
وأضاف: أن فكرة جهازي لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم عند إحدى شقيقاتي؛ مما دفعني للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها.
وتابع: الجهاز أثبتت فعاليته من مركز أبحاث السرطان البريطاني، وهناك رسم توضيحي يؤكد فعاليته وقطع الخلايا السرطانية بسلاسة.
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