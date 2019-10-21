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بيع 5 صقور بأكثر من 370 ألف ريال في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد مزاد الصقور بحفر الباطن، مساء اليوم الاثنين، مشاركة وإقبالًا كبيرًا من شباب المحافظة حيث شهد صفقات مبيعات كبيرة لأول مرة ما دفع الصقارين من المحافظة وخارجها للإقبال عليه وعرض ما تم صيده في هذا السوق.
وتفاوتت أرقام المزايدات بحسب نوع الصقر ووزنه وطوله، حيث يتم تحديد مواصفات الصقر أمام حضور المزاد، إذ وصلت المبيعات إلى 378، 506 ريال، وتم بيع أول الطيور بـ45 ألف ريال، وبيع الثاني بـ100 ألف ريال، ووصل سعر الطير الثالث 206 آلاف ريال كأعلى قيمة شهدها المزاد.
كما تم بيع فرخي الشاهينة الأول بـ25 ألف ريال وبيع الأخيرة بـ8500 ريال.
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