التعليم تطلق مسابقة المبرمج الواعد لطلبة الابتدائية والمتوسطة

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، صباح اليوم الاثنين، النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للبرمجة “المبرمج الواعد”، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان آل ثنيان، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي.

وتهدف المسابقة لتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين والبرمجة لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو تعلم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعلومها والتي تشمل (الذكاء الاصطناعي، إنترنت، الروبوتات، الواقع الافتراضي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، الحوسبة السحابية).

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وأوضح المقبل أن المسابقة تعد من أهم برامج الوزارة المقدمة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لاكتشاف مهارات الطلاب في مرحلة مبكرة في المهارات البرمجية والرقمية لصقل موهبتهم وتطويرها، ودعم الوظائف المستقبلية لاعتمادها بشكل كبير على البرمجة والحوسبة.

وأضاف المقبل أن الوزارة تدعم هذا التوجه بحزمة من البرامج والمواد الدراسية؛ مما سيسهم في تكوين جيل قادر على المنافسة العالمية في المهارات البرمجية والرقمية، وداعم لرؤية المملكة المستقبلية.

وتتألف المسابقة من 3 مراحل، تشمل ثلاث جولات، ومرحلة التصفيات النهائية، حيث سيختار الحكام أفضل 16 طالبًا و16 طالبة من كل فئة عمرية للصعود إلى الجولة النهائية، والتي ستقام فعالياتها بمقر وزارة التعليم بالعاصمة الرياض مطلع ديسمبر المقبل، وسيحصد الفائزون في المسابقة العديد من الشهادات والجوائز المادية والعينية، كما سيتاح للمشاركين من طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في المسابقة عبر جولاتها الثلاثة، فرصة الوصول إلى مواد ومصادر عالمية لتعلم البرمجة وتطبيقاتها.