إجلاء 870 مواطنًا عن لبنان

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية المظاهرات 870 مواطنًا.

Advertisements

وأوضحت السفارة أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بلغ اليوم الاثنين 90 مواطنًا ومواطنة، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.

ولفتت إلى أنهم كانوا على النحو التالي 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و47 على طيران الشرق الأوسط.