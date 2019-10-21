الان تتابع أحمد العيسى: نتائج الاختبارات الوطنية للطلاب العام الماضي 2018 غير مرضية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
وأضاف العيسى، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هذه النتائج تؤكد على أهمية دعم جهود وزارة التعليم في إيجاد حلول طويلة المدى لرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي، وعدم الاكتفاء بعمليات جراحية تجميلية، مع دعوة الباحثين للغوص في إشكاليات التعليم العميقة والمؤثرة في مستوى تحصيل أبناءنا وبناتنا.
وتابع “تؤكد هذه النتائج على أن مستوى التحصيل في مدارس البنات أفضل من مدارس البنين، وهذا يتطلب البحث عن أسباب القصور في مدارس البنين بالذات.. ويسر هيئة تقويم التعليم والتدريب تقديم الدعم للباحثين للقيام بدراسات تربوية عميقة تشخص أسباب الخلل بعيداً عن الطروحات الإعلامية المستعجلة”.
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