الان تتابع شركة الكهرباء تنشغل بمسابقات الآيفون .. و "المنشن" يتحول إلى شكاوى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تحولت مسابقة لشركة الكهرباء للترويج للفاتورة الثابتة إلى مساحة للشكاوى من سوء الخدمات وتعثر الخدمة فضلا عن عرض خلل الفواتير.

ودشنت الشركة مسابقة للترويج لبرنامج الفاتورة الثابتة، ووضعت عليها جوائز فيما تحول جزء من (منشن) تغريدة المسابقة لعبارات التذمر والامتعاض وشكاوى من تردي الخدمات، و ارتفاع الفواتير، و سوء الأعمال.

ورصدت الخليج 365 عددا من العملاء للشركة المحتكرة لسوق الكهرباء في السعودية وهم يبدون استياءهم من أخطاء في الفواتير أو تأخير في معالجة مشاكلهم ماحدا بتدخل حساب العناية بالعملاء وتقديمه لردود مكررة وديباجة مألوفة للتهدئة .

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