الجبير ووزير الخارجية البريطاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) استقبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى لندن في زيارة رسمية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

استقبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى لندن في زيارة رسمية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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