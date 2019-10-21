السعودية | السفارة السعودية في بيروت تجلي 870 مواطنا

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في بيروت تجلي 870 مواطنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السفارة السعودية في بيروت أن عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع التظاهرات في لبنان بلغ (870) مواطناً ومواطنة، كما أعلنت السفارة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات التي هدفت إلى إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة.
في حين أكدت أن المواطنين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الإثنين بلغ (90) مواطناً ومواطنة وفقاً لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.
وغادروا على النحو التالي: 43 مسافرا على طيران الخطوط الجوية السعودية، و47 على متن طيران الشرق الأوسط.
وبذلت السفارة السعودية جهوداً كبيرة في سبيل تأمين سلامة مواطنيها منذ اندلاع التظاهرات، ومن جانبها حذرت وزارة الخارجية السعودية المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى.
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