محمد بن مسعود - الدمام - جذبت مظاهرات لبنان أنظار العالم العربي من شرقه إلى غربه بشكل لافت، وحملت معها روح التفاؤل بدلاً من النظرة المعتادة للمظاهرات في عالمنا العربي، التي غالبًا ما تكون مأساوية، وتحمل معها رائحة الدم والدمار. هذه التجمعات السلمية وحّدت اللبنانيين، واختفت معها الشعارات المذهبية التي غذاها حزب الله طوال أربعة عقود، ولم نسمع عن سُني أو شيعي أو مسيحي، إنما كان الجميع يتحدث عن همومه اليومية، ومشاكله مع الغلاء، وصعوبة المعيشة التي بالتأكيد تسبب فيها حزب الله من خلال تدخلاته في سوريا، وجر البلد إلى مغامرات غير محسوبة؛ وهو ما قسّم البلد إلى أحزاب وتكتلات، ألقت بظلالها على الوضع الأمني في الداخل اللبناني؛ وبالتالي أسهمت بشكل كبير في ضرب السياحة التي تعتبر مصدر الدخل الأهم للبنانيين؛ ولذلك بدأنا نسمع أصواتًا تخترق السكون والصمت، وتشير إلى أن هذه المليشيا جلبت الخراب لهذا البلد المسالم الذي يعشق الحياة والاستقرار.
شاهدنا هذا الشعب الأنيق يرقص ويأكل ويمارس حياته وسط الزحام وساحات الاعتصام، وكأنه ذاهب إلى فرح؛ وهو ما يؤكد أن روح المذهبية ليست موجودة لديه، وإنما جاءت بفعل فاعل، وها هو الشعب يعود إلى طبيعته، وإلى فرحه ومرحه؛ فالطبع يغلب التطبع كما يقال، ومهما طال الوقت سترجع الأمور إلى نصابها بإذن الله، وسيعود الأمن والأمان بعد أن تفرض الدولة سيطرتها، وسيرجع هذا البلد كما قيل عنه سابقًا سويسرا العرب.
لبنان ذاق مرارة الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف، وبالتأكيد لن يعود إليها مهما حاول المغرضون جرهم. وما حصل في هذه المظاهرات يؤكد أن وعي الشعب فوق وعي بعض الساسة الذين لا همّ لهم سوى إرضاء مرجعياتهم التي تفرض عليهم أجندات خارجية ضاربين بمصالح وطنهم عرض الحائط.
هذه المظاهرات أكدت وعي الشعب اللبناني، ورُقيَّه، وتفهُّمه لمصالحه ومَن يقف معه ومَن يقف ضده، وأنه وصل لمرحلة كبيرة من النضج، سيلفظ معها أشكال المذهبية كافة التي غرستها الأحزاب ذات الأجندات الخارجية.
تحية من القلب لهذا الشعب.
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟عبدالرحمن المرشد الخليج 365 2019-10-21
جذبت مظاهرات لبنان أنظار العالم العربي من شرقه إلى غربه بشكل لافت، وحملت معها روح التفاؤل بدلاً من النظرة المعتادة للمظاهرات في عالمنا العربي، التي غالبًا ما تكون مأساوية، وتحمل معها رائحة الدم والدمار. هذه التجمعات السلمية وحّدت اللبنانيين، واختفت معها الشعارات المذهبية التي غذاها حزب الله طوال أربعة عقود، ولم نسمع عن سُني أو شيعي أو مسيحي، إنما كان الجميع يتحدث عن همومه اليومية، ومشاكله مع الغلاء، وصعوبة المعيشة التي بالتأكيد تسبب فيها حزب الله من خلال تدخلاته في سوريا، وجر البلد إلى مغامرات غير محسوبة؛ وهو ما قسّم البلد إلى أحزاب وتكتلات، ألقت بظلالها على الوضع الأمني في الداخل اللبناني؛ وبالتالي أسهمت بشكل كبير في ضرب السياحة التي تعتبر مصدر الدخل الأهم للبنانيين؛ ولذلك بدأنا نسمع أصواتًا تخترق السكون والصمت، وتشير إلى أن هذه المليشيا جلبت الخراب لهذا البلد المسالم الذي يعشق الحياة والاستقرار.
شاهدنا هذا الشعب الأنيق يرقص ويأكل ويمارس حياته وسط الزحام وساحات الاعتصام، وكأنه ذاهب إلى فرح؛ وهو ما يؤكد أن روح المذهبية ليست موجودة لديه، وإنما جاءت بفعل فاعل، وها هو الشعب يعود إلى طبيعته، وإلى فرحه ومرحه؛ فالطبع يغلب التطبع كما يقال، ومهما طال الوقت سترجع الأمور إلى نصابها بإذن الله، وسيعود الأمن والأمان بعد أن تفرض الدولة سيطرتها، وسيرجع هذا البلد كما قيل عنه سابقًا سويسرا العرب.
لبنان ذاق مرارة الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف، وبالتأكيد لن يعود إليها مهما حاول المغرضون جرهم. وما حصل في هذه المظاهرات يؤكد أن وعي الشعب فوق وعي بعض الساسة الذين لا همّ لهم سوى إرضاء مرجعياتهم التي تفرض عليهم أجندات خارجية ضاربين بمصالح وطنهم عرض الحائط.
هذه المظاهرات أكدت وعي الشعب اللبناني، ورُقيَّه، وتفهُّمه لمصالحه ومَن يقف معه ومَن يقف ضده، وأنه وصل لمرحلة كبيرة من النضج، سيلفظ معها أشكال المذهبية كافة التي غرستها الأحزاب ذات الأجندات الخارجية.
تحية من القلب لهذا الشعب.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
11:45 PM
جذبت مظاهرات لبنان أنظار العالم العربي من شرقه إلى غربه بشكل لافت، وحملت معها روح التفاؤل بدلاً من النظرة المعتادة للمظاهرات في عالمنا العربي، التي غالبًا ما تكون مأساوية، وتحمل معها رائحة الدم والدمار. هذه التجمعات السلمية وحّدت اللبنانيين، واختفت معها الشعارات المذهبية التي غذاها حزب الله طوال أربعة عقود، ولم نسمع عن سُني أو شيعي أو مسيحي، إنما كان الجميع يتحدث عن همومه اليومية، ومشاكله مع الغلاء، وصعوبة المعيشة التي بالتأكيد تسبب فيها حزب الله من خلال تدخلاته في سوريا، وجر البلد إلى مغامرات غير محسوبة؛ وهو ما قسّم البلد إلى أحزاب وتكتلات، ألقت بظلالها على الوضع الأمني في الداخل اللبناني؛ وبالتالي أسهمت بشكل كبير في ضرب السياحة التي تعتبر مصدر الدخل الأهم للبنانيين؛ ولذلك بدأنا نسمع أصواتًا تخترق السكون والصمت، وتشير إلى أن هذه المليشيا جلبت الخراب لهذا البلد المسالم الذي يعشق الحياة والاستقرار.
شاهدنا هذا الشعب الأنيق يرقص ويأكل ويمارس حياته وسط الزحام وساحات الاعتصام، وكأنه ذاهب إلى فرح؛ وهو ما يؤكد أن روح المذهبية ليست موجودة لديه، وإنما جاءت بفعل فاعل، وها هو الشعب يعود إلى طبيعته، وإلى فرحه ومرحه؛ فالطبع يغلب التطبع كما يقال، ومهما طال الوقت سترجع الأمور إلى نصابها بإذن الله، وسيعود الأمن والأمان بعد أن تفرض الدولة سيطرتها، وسيرجع هذا البلد كما قيل عنه سابقًا سويسرا العرب.
لبنان ذاق مرارة الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف، وبالتأكيد لن يعود إليها مهما حاول المغرضون جرهم. وما حصل في هذه المظاهرات يؤكد أن وعي الشعب فوق وعي بعض الساسة الذين لا همّ لهم سوى إرضاء مرجعياتهم التي تفرض عليهم أجندات خارجية ضاربين بمصالح وطنهم عرض الحائط.
هذه المظاهرات أكدت وعي الشعب اللبناني، ورُقيَّه، وتفهُّمه لمصالحه ومَن يقف معه ومَن يقف ضده، وأنه وصل لمرحلة كبيرة من النضج، سيلفظ معها أشكال المذهبية كافة التي غرستها الأحزاب ذات الأجندات الخارجية.
تحية من القلب لهذا الشعب.
، مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.