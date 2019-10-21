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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، لمدة عام.
ويعد اللواء الأحمدي من القيادات الأمنية البارزة في الأمن العام، وسبق أن عمل قائداً لأمن الحرم المكي وأمن الحرم النبوي، قبل أن يشغل منصب مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، ثم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
تمديد خدمة "الأحمدي" قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج لمدة عامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، لمدة عام.
ويعد اللواء الأحمدي من القيادات الأمنية البارزة في الأمن العام، وسبق أن عمل قائداً لأمن الحرم المكي وأمن الحرم النبوي، قبل أن يشغل منصب مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، ثم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
11:45 PM
من القيادات الأمنية البارزة في الأمن العام
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، لمدة عام.
ويعد اللواء الأحمدي من القيادات الأمنية البارزة في الأمن العام، وسبق أن عمل قائداً لأمن الحرم المكي وأمن الحرم النبوي، قبل أن يشغل منصب مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، ثم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
، تمديد خدمة "الأحمدي" قائداً للقوات الخاصة لأمن الحج لمدة عام ،
المصدر : الخليج 365
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