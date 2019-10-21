، العثور على مفقود مهد الذهب في منطقة وعرة على قيد الحياة ،

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عُثر على مفقود مهد الذهب، الذي فُقد قبل أيام، وذلك بعد ضياعه في منطقة وعرة بالمحافظة.
معاذ الخنيني المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ قال لـ"الخليج 365": بعد يومين من البحث من ذوي المفقود نجح الطيران الشراعي لجمعية عون في العثور على مفقود مهد الذهب حيًّا وبصحة جيدة.
وقال "الخنيني": تلقى كنترول الجمعية بلاغًا، يفيد بفقد مقيم من الجنسية الباكستانية؛ إذ إنه استنجد قبل يومين، وأفاد بأنه علقت مركبته، ولم يتمكنوا من العثور عليه. وورد البلاغ الساعة الـ١٢ ظهرًا للجمعية، وانطلق أبطال جمعية عون للبحث عن المفقود في منطقة شديدة الوعورة. وبتوفيق من الله تم العثور على المركبة، ثم المفقود وهو بصحة جيدة ولله الحمد، بالتعاون مع شريكتنا (جمعية غوث)، ومشاركة الجهات الأمنية، وعدد من المتطوعين.
وشدد "الخنيني" على مرتادي الصحراء بتوفير الزاد والمياه، وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائيًّا في حالة تعرضهم للضياع أو العطل.. متمنين السلامة للجميع.
العثور على مفقود مهد الذهب في منطقة وعرة على قيد الحياةعبدالله السالم الخليج 365 2019-10-21
عُثر على مفقود مهد الذهب، الذي فُقد قبل أيام، وذلك بعد ضياعه في منطقة وعرة بالمحافظة.
معاذ الخنيني المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ قال لـ"الخليج 365": بعد يومين من البحث من ذوي المفقود نجح الطيران الشراعي لجمعية عون في العثور على مفقود مهد الذهب حيًّا وبصحة جيدة.
وقال "الخنيني": تلقى كنترول الجمعية بلاغًا، يفيد بفقد مقيم من الجنسية الباكستانية؛ إذ إنه استنجد قبل يومين، وأفاد بأنه علقت مركبته، ولم يتمكنوا من العثور عليه. وورد البلاغ الساعة الـ١٢ ظهرًا للجمعية، وانطلق أبطال جمعية عون للبحث عن المفقود في منطقة شديدة الوعورة. وبتوفيق من الله تم العثور على المركبة، ثم المفقود وهو بصحة جيدة ولله الحمد، بالتعاون مع شريكتنا (جمعية غوث)، ومشاركة الجهات الأمنية، وعدد من المتطوعين.
وشدد "الخنيني" على مرتادي الصحراء بتوفير الزاد والمياه، وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائيًّا في حالة تعرضهم للضياع أو العطل.. متمنين السلامة للجميع.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
11:37 PM
الطيران الشراعي لـ"عون" تمكَّن من الاستدلال عليه وهو بصحة جيدة
عُثر على مفقود مهد الذهب، الذي فُقد قبل أيام، وذلك بعد ضياعه في منطقة وعرة بالمحافظة.
معاذ الخنيني المتحدث الرسمي لجمعية عون للبحث والإنقاذ قال لـ"الخليج 365": بعد يومين من البحث من ذوي المفقود نجح الطيران الشراعي لجمعية عون في العثور على مفقود مهد الذهب حيًّا وبصحة جيدة.
وقال "الخنيني": تلقى كنترول الجمعية بلاغًا، يفيد بفقد مقيم من الجنسية الباكستانية؛ إذ إنه استنجد قبل يومين، وأفاد بأنه علقت مركبته، ولم يتمكنوا من العثور عليه. وورد البلاغ الساعة الـ١٢ ظهرًا للجمعية، وانطلق أبطال جمعية عون للبحث عن المفقود في منطقة شديدة الوعورة. وبتوفيق من الله تم العثور على المركبة، ثم المفقود وهو بصحة جيدة ولله الحمد، بالتعاون مع شريكتنا (جمعية غوث)، ومشاركة الجهات الأمنية، وعدد من المتطوعين.
وشدد "الخنيني" على مرتادي الصحراء بتوفير الزاد والمياه، وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائيًّا في حالة تعرضهم للضياع أو العطل.. متمنين السلامة للجميع.
، العثور على مفقود مهد الذهب في منطقة وعرة على قيد الحياة ،
المصدر : الخليج 365
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