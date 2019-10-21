ضبطت بلدية الأفلاج بالتعاون مع قوة المهمات، عمالة حولت سكنهم إلى تخزين المواد الغذائية الفاسدة.
وغرّد حساب بلدية محافظة الأفلاج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً، إنه بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات تمت مداهمة سكن عمال أحد المطاعم، وتم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة بفعل سوء التخزين.
وأشار إلى أنه تم عمل محضر بالواقعة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.
الأفلاج.. ضبط عمالة حولت سكنها إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21
ضبطت بلدية الأفلاج بالتعاون مع قوة المهمات، عمالة حولت سكنهم إلى تخزين المواد الغذائية الفاسدة.
وغرّد حساب بلدية محافظة الأفلاج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً، إنه بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات تمت مداهمة سكن عمال أحد المطاعم، وتم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة بفعل سوء التخزين.
وأشار إلى أنه تم عمل محضر بالواقعة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
11:36 PM
تعمل بأحد المطاعم.. والبلدية طبقت لائحة الجزاءات والغرامات
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ضبطت بلدية الأفلاج بالتعاون مع قوة المهمات، عمالة حولت سكنهم إلى تخزين المواد الغذائية الفاسدة.
وغرّد حساب بلدية محافظة الأفلاج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً، إنه بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات تمت مداهمة سكن عمال أحد المطاعم، وتم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة بفعل سوء التخزين.
وأشار إلى أنه تم عمل محضر بالواقعة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.
، الأفلاج.. ضبط عمالة حولت سكنها إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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