الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها إلكترونيا من خلال وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها من الأمور التي تخص المغتربين بشكل مستمر، لذلك سوف نعرض علي حضراتكم طريقة صحيحة للاطلاع علي بيانات بطاقة الإقامة بشكل إلكتروني بدون الحاجة للتوجه إلي مكاتب مصلحة الجوازات المنتشرة في العديد من المناطق على مستوى الأراضي الحجازية، حيث خصصت وزارة الداخلية السعودية منصة الإلكترونية وأطلقت علي بوابة أبشر الإلكترونية فإنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات الأخرى مثل اﻻستعلام العام عن البصمة والاستعلام عن تفاويض استلام القادمات للعمل والاستعلام عن وصول العمالة، و الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يوفرها قطاع الجوازات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها إلكترونيا

تحرص وزارة الداخلية دائما على توفير الأمن والأمان في الشارع السعودي، وذلك حتى يشعر المواطنين بالاطمئنان لذلك قامت الوزارة بإطلاق حملة وطن بلا مخالف والتي من خلالها تقوم بضبط المخالفين عن قانون الإقامة وأمن الحدود لكي ترحل هؤلاء المواطنين الهاربين إلي أراضيهم، لذلك يجب على كل مغترب الذهاب إلى المديرية العامة للجوازات وزارة الداخلية السعودية من أجل تسليم نفسه وذلك في حالة عدم أهليته بالتواجد داخل حدود المملكة، حيث يمكن الذهاب إلي أليها بكل سهولة من خلال العناوين الموضحة لكم الانفوجرافيك التالي والذي يوضح لكم تواجد الأماكن بالتفاصيل.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة

بإمكانكم اختيار المكان الذي ترغبون فيه لتسليم أنفسكم من اجل تسوية أوضاعهم بدون أن يحدث لكم أي مشاكل أو دفع غرامات، كما يمكن أيضا للمقيمين الذين كانوا متواجدين سابقا التوجه إلي تلك المنافذ الحكومية أيضا، وهنا يأتي دورنا في إلقاء الضوء على طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة، والتي تتلخص في الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات، لكي نبحث عن رابط الخدمة التي نتحدث عنها من اجل الاستعلام برقم إقامة الوافد للتعرف على موعد انتهائها بالتاريخ الهجري والاطلاع على باقي المعلومات الأخري.