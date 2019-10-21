“هيئة الترفيه” تلاحق مسوِّقي تذاكر الفعاليات لموسم الرياض في السوق السوداء

توعَّدت الهيئة العامة للترفيه المواقع التي تقوم بتسويق تذاكر الفعاليات لموسم الرياض في السوق السوداء. وشرعت الهيئة في ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية. ويأتي ذلك لمحاربة تلك الممارسات المخالفة، ومنع المزايدات، وحماية الراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض من الاستغلال الذي تقوم به بعض المواقع.

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