أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 418 مركبة تويوتا “AVALON” 2019، لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) بدلا عن (بنزين 91).
ودعت الوزارة مالكي هذه المركبات إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في البطاقة وتسلم قسيمة وقود مجانية بمقدار 889 لترا (ما يعادل 1333 ريالا).
كانت هذه تفاصيل خبر تتضمن تسلم قسيمة وقود بـ889 لتراً.. “التجارة” تعلن حملة تصحيح 418 مركبة تويوتا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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