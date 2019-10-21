بالصور: “وزير الإسكان” يتفقد تنفيذ أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية بالمدينة ويشّدد على سرعة...

تفقد وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل عددًا من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من المخططات التابعة للوزارة في المنطقة، كما سلّم عدداً من الأراضي المجانية للأسر المستفيدة في منطقة المدينة المنورة. وشملت الجولة مخططات (الهضبة، الياسمين، الشروق) التي توفر أكثر من 9 آلاف أرض مجانية من بين 33 ألف أرض على مستوى المنطقة، منها 13.333 أرضاً مطورة وأخرى تحت التطوير، و19.934 أرضاً تحت الطرح والتصميم، تمهيداً لاستكمال أعمالها وتسليمها للمواطنين الراغبين في هذا الخيار.

بعد ذلك تفقّد مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع المطورين العقاريين في المدينة، وهي مشروع الجوار الذي يوفر 1464 وحدة سكنية من نوع شقق، تقام على مساحة تبلغ 350.737 مترا مربعا، كما زار مشروعي (درة المدينة 1، ودرة المدينة 2)، حيث يوفر الأول 694 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة 75 ألف متر مربع، فيما يضم مشروع “درة المدينة 2” 1877 وحدة سكنية من نوع شقق. كما شملت زياراته التفقدية مشروع “بوابة طيبة” الذي يوفر 700 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقق، على مساحة مشروع تقارب 134 ألف متر مربع، حيث تراعي جميع هذه المشاريع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية. وشدّد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.