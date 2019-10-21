السفارة في لبنان تعلن نجاح المرحلة الثانية من إجلاء السعوديين وتأمين وصولهم إلى المملكة

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية التظاهرات بلغ 870 مواطنًا.

وأكدت السفارة في لبنان -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم الاثنين؛ بلغ 90 مواطنًا ومواطنة، على النحو التالي: 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و47 على طيران الشرق الأوسط، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات.