اختفاء طفل بحي الوسام 2 بالطائف وأسرته تناشد المساعدة في العثور عليه

اختفى طفل يدعى بتال خالد القرشي من أمام منزله بحي الوسام 2 بالطائف، فيما ناشدت أسرته مَن لديه معلومات إبلاغ أقرب مركز للشرطة.

وقال والد الطفل بتال -في تصريحات لـ«عاجل»- إن ابنه البالغ من العمر تسعة أعوام، اختفى فجأةً منذ الثانية والنصف ظهر اليوم، من أمام منزلهم بحي الوسام 2 بالطائف ولم يعد إلى هذه اللحظة.

وأشار والد الطفل إلى أنهم «بحثوا عن ابنهم، إلا أنهم لم يجدوا له أثرًا، كما أبلغوا الشرطة باختفائه».

وعن الملابس التي كان يرتديها الطفل عند اختفائه، قال الأب خالد إن ابنه «الذي يعاني من صعوبات في التعلم، كان يلبس فانلة خضراء وتي شيرت أزرق».

ودعت الأسرة كل من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم: 050 471 4014.