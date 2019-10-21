نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الواجب الجرابيع والخليفة والقحطاني

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لأسر الشهداء وهم الملازم أول فلاح بن سعيد الجرابيع والملازم أول عبدالرحمن بن طارق الخليفة ووكيل رقيب سعد بن ناصر القحطاني الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .

وكان نائب أمير منطقة الرياض أدى صلاة الميت عليهم عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الشهداء عن بالغ عزائه في أبطال الوطن، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.

فيما رفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .