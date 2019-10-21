أمين المنطقة الشمالية يناقش مع وفد «أرامكو» نقل خط أنابيب «التابلاين»

التقى أمين الحدود الشمالية، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة «أرامكو» برئاسة مستشار شؤون الأراضي سامي بن حمود العتيق، ورئيس وحدة التعديات في مناطق أعمال الشركة الشمالية، المهندس مشعل بن فهد الشعيبي، إضافة إلى ممثل شؤون الأراضي عبدالعزيز بن إبراهيم الصانع، وبحضور رؤساء البلديات المعنية.

ودار خلال اللقاء مناقشة نقل خط أنابيب البترول «التابلاين» من داخل مدن منطقة الحدود الشمالية (عرعر ـ رفحا ـ طريف ـ العويقيلة ـ الشعبة)، إلى مواقع أخرى مناسبة بما لا يتعارض مع خطط التنمية المستقبلية.