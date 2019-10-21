أمطار رعدية ورياح نشطة على 11 منطقة بالمملكة.. الثلاثاء

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا الثلاثاء، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة المشار إليها.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، فيما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وكذلك على المنطقة الشرقية.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: