أمين المنطقة الشمالية يناقش مشاريع «درء مخاطر السيول» مع الجهات المعنية

استقبل أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه، ممثل فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس طلال القحطاني، ومنسق مشاريع الأمانة بالوزارة المهندس تركي البحيري.
وبدأ اللقاء باجتماع ضم فريق الوزارة ووفدًا أجنبيًّا ممثلًا لشركة «إيكوم»، تم خلاله مناقشة مستجدات مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الحدود الشمالية.
وأعقب ذلك، عقد ورشة عمل بحضور أمين المنطقة، ومساعده، وفريق الوزارة، إضافة إلى ممثلي شركة «إيكوم»، ورؤساء البلديات، ومديري المشاريع بالأمانة والبلديات؛ لمناقشة إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل، والدراسات الهيدرولوجية لمشاريع تصريف مياه الأمطار، ومواجهة أخطار السيول.
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