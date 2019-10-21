وزير الدفاع الأمريكي يصل السعودية

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى السعودية، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها منذ توليه منصبه هذا الصيف، مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وسعي روسيا إلى زيادة نفوذها الإقليمي.

وبلغ التوتر بين واشنطن وطهران مستويات مرتفعة جديدة منذ مايو 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015، بحسب وكالة «رويترز».

ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة عقب هجومين على منشآتها النفطية الشهر الماضي.

وسيجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأمريكية بها خلال الزيارة.